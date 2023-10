Le nouveau DG d’Atos, un cargo à voiles pour Ariane 6, le simulateur Renault… Les cinq images de la semaine

Yves Bernaert nommé directeur général d’Atos

Il y a du mouvement à la tête d’Atos. Le Conseil d’administration de l’entreprise a annoncé mercredi 4 octobre la nomination d’Yves Bernaert au poste de directeur général. L’ancien patron du groupe américain de services numériques Accenture en Europe aura la lourde mission de redresser les activités de la société en pleine transformation. La direction générale était jusqu’ici assurée par le triumvirat composé de Nourdine Bihmane, patron de la division d’infogérance Tech Foundations, Philippe Oliva, à la tête de la division Eviden regroupant les activités calcul intensif, digital et cybersécurité, et Diane Galbe, chargée de la stratégie. Le premier a été nommé directeur général adjoint en charge de Tech Foundations que va rejoindre Diane Galbe alors que Philippe Oliva va quitter le groupe.

Canopée, le cargo à voiles qui transportera Ariane 6, baptisé

Le cargo qui transportera les éléments de la fusée Ariane 6 au cours des quinze prochaines années, Canopée, a été baptisé jeudi 5 octobre à Bordeaux. Celui-ci dispose de quatre ailes, fabriquées par la start-up Ayro, pour réduire sa consommation de carburant de l’ordre de 30% annuellement. De quoi diminuer également les coûts pour ArianeGroup. «Le coût du carburant représente 70% du coût d’exploitation d’un bateau, c’est donc notre premier levier pour réduire les coûts des transports», explique Christophe Caralp, le directeur supply chain de l’industriel. Il réalisera d'autant plus d'économies que le Canopée a été conçu pour transporter l'ensemble des éléments des fusées – qui seront assemblés en Guyane – ce qui n’était pas le cas pour les fusées du programme précédent.

L’impressionnant simulateur de Renault inauguré

Le constructeur automobile Renault a inauguré jeudi 5 octobre un nouveau bâtiment de 2 300 m² au Technocentre Renault de Guyancourt (Yvelines). Il renferme Roads, le simulateur flambant neuf qui permet de conduire, dans n’importe quelles conditions le jumeau numérique d’un véhicule en développement. En tout, le bâtiment et le simulateur ont nécessité un investissement de 26 millions d’euros. Objectif : limiter le nombre de prototypes fabriqués lors de la conception d’un nouveau véhicule.

Le porte-avion Charles de Gaulle se refait une beauté

En chantier à l’Arsenal de Toulon, le porte-avion Charles de Gaulle subit, comme tous les cinq ans, une importante révision appelée «indisponibilité pour entretien intermédiaire» par la Marine nationale. Celle-ci implique près de 2 000 personnes et 180 entreprises y compris Naval Group, qui assure la maîtrise d’œuvre, et l’équipage du porte-avion lui-même. Peinture, mécanique, électricité, hôpital, catapultes… Ensemble, ils rénovent les équipements-clés du navire avant qu’il ne soit appareillé, le 1er janvier 2024 au plus tard.

Ultime phase de test pour l’EPR de Flamanville

Dernière ligne droite pour l’EPR de Flamanville (Manche) avant son démarrage prévu pour la mi-2024. EDF a annoncé mardi 3 octobre le début de la phase d’essais de requalification d’ensemble de l’EPR. L’opération, en préparation depuis plusieurs mois par l’énergéticien, mobilisera 200 personnes pendant dix semaines. Elles testeront 4 000 critères de sécurité sur près de 155 systèmes liés au réacteur de 1 600 mégawatts. Le comportement d’installations critiques à l’image des motopompes chargées de faire circuler l’eau dans le circuit primaire ou encore la ventilation sera également analysé.