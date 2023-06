Le normand Celfy choisit le partage de la valeur

Le partage de la valeur, clé de la réussite des PME ? Pour Celfy (ex-Larcher), qui a multiplié par quatre son chiffre d’affaires et par trois son effectif entre 2015 et 2022, cela ne fait aucun doute. «Le partage de la valeur entraîne un meilleur engagement des collaborateurs dans l’anticipation des tâches et dans les initiatives», analyse Marc Rollet, son président.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]