Le Nigeria s'impose face à Team USA

© Ina Fassbender Team USA a déçu pour son premier match amical face au Nigeria./Photo prise le 24 juin 2009/REUTERS/Ina Fassbender

Pour la première fois de son histoire, le Nigeria vient à bout de Team USA (90-87) à la Michelob Ultra Arena de Las Vegas en match amical. La formation emmenée par Kevin Durant n'a pas réussi à faire la différence face à des ex-américains revanchards comme Precious Achiuwa, Josh Okogie et Jahlil Okafor. Les hommes de Mike Brown ont accéléré dans le dernier quart-temps pour surprendre une équipe des États-Unis plutôt terne, signant le plus gros exploit de leur histoire. Dans la foulée, l'Australie s'est imposée face à l'Argentine (87-84) grâce à un excellent troisième quart-temps. Les Australiens affronteront Team USA dans trois jours et le Nigeria tentera de confirmer son exploit face à l'Argentine.