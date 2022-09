Le navire Plastic Odyssey entame son tour du monde de trois ans contre la pollution plastique

L’objectif n’est pas de nettoyer (vainement) les océans, mais de fermer à la source le robinet de la pollution plastique en apportant des solutions économiquement viables aux populations des trente pays les plus touchés par le phénomène. Le navire Plastic Odyssey et les vingt membres de son équipage se lanceront, ce samedi 1er octobre depuis Marseille, dans un tour du monde de trois ans. Le projet a été élancé en 2016 par Bernard et Alexandre Dechelotte, deux anciens officiers de la marine marchande. Acquis en 2019, le “bateau-ambassadeur” long de 39 mètres est littéralement propulsé aux déchets plastique, grâce à un système de pyrolyse développé par Sarp Industries, une filiale de Veolia.

Donner de la valeur au plastique

Comme de nombreux projets destinés à réduire les fuites de plastique dans la nature dans des pays très pauvres en infrastructures adéquates, l’idée principale est de donner de la valeur au matériau. Les déchets deviennent alors sources de projets et de développements locaux. En Asie du Sud-Est, en Afrique ou encore en Amérique du Sud, Plastic Odyssey souhaite, au-delà donc de sa mission de sensibilisation du grand public, ainsi former 300 entrepreneurs au recyclage des déchets en objets solides et utiles, comme des pavés, de la tuyauterie, grâce à des machines simples et robustes, dont les plans sont accessibles en open-source.

Deux semaines de formation intensive

À bord, à chaque escale, deux semaines de formation intensive seront organisées. Ainsi que des conférences et événements sur les thématiques du recyclage, de l’entrepreneuriat, de la pollution, etc., et des réunions d'affaires avec investisseurs, clients et fournisseurs locaux. À terre, c’est la fabrication et l’implantation de conteneurs-usines clé en main qui occuperont les membres de l’équipage. Pour soutenir les futurs entrepreneurs locaux : des kits de lancement (“business plan”, communication...) sont prévus ainsi qu’études et conseils techniques et accès à la communauté des professionnels du secteur. Un dispositif de formation en ligne complète le dispositif.

Les équipes de Plastic Odyssey ont mis au point plusieurs équipements “low tech” pour chacune des étapes permettant de donner une seconde vie aux déchets : broyeur, bac de lavage, centrifugeuse, moules montés sur barillet pour optimiser la fabrication de profilés en plastique recyclé, compacteur et extrudeuse. “ Le jouet pour enfant devient bassine, le bidon devient tuile pour le toit, la bouteille devient isolant thermique”, illustre un document de communication. Ces machines ont vocation à être utilisées dans des centres de traitement des déchets installés à terre.

Sans but lucratif, Plastic Odyssey est soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plusieurs entreprises au premier rang desquels figure le groupe de cosmétiques français l'Occitane.