Le Nasdaq s'envole, le Dow plonge face au retour du risque sanitaire

NEW YORK (Reuters) - Le Nasdaq Composite a établi un nouveau record et dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 16.000 points vendredi à la Bourse de New York, porté par la bonne santé des valeurs technologiques, mais le Dow Jones a enregistré sa quatrième séance de baisse consécutive, plombé par le regain d'aversion au risque face au retour des confinements sanitaires en Europe.