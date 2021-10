Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en baisse, le secteur des communications pèse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi. L'indice Dow Jones a pris 0,21%. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,11%. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,82%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, alors que les résultats trimestriels décevants de Snap et Intel ont pesé sur le Nasdaq et le S&P500.

L'indice Dow Jones a pris 0,21%, ou 73,94 points, à 35 677,02 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 4,88 points, soit -0,11%, à 4 544,9 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 125,5 points (-0,82%) à 15 090,20 points.

Les actions ont reculé lors d'une séance agitée, les avertissements de Snap et Intel, qui ont par ailleurs publié jeudi des chiffres d'affaires inférieurs aux attentes, ayant pesé sur le secteur technologique et incité les investisseurs à la prudence.

Les investisseurs étaient en effet "vraiment inquiets", selon Sean Sun, gestionnaire de portefeuille chez Thornburg Investment Management, des résultats moins bons que prévu de Snap, ce qui les a poussé à se retirer d'autres firmes du secteur des communications comme Facebook ou Twitter.

En conséquence, l'indice S&P des services de communication a été le principal frein à l'indice de référence au cours de la séance.

Snap a accusé une baisse de plus de 20% au cours de la séance, le propriétaire de l'application Snapchat ayant attribué la baisse de la performance de son activité publicitaire aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux pénuries de main-d'oeuvre qui ont amené les marques à réduire leurs dépenses publicitaires.

La performance d'Intel a été pénalisée par des ventes plus faibles qu'attendues au troisième trimestre tandis que son directeur général a souligné que la pénurie de puces freine les ventes de ses processeurs.

(version française Camille Raynaud)