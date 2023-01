Le moteur-fusée imprimé en 3D du français Latitude réussit son baptême du feu

C’est un moment clé dans la fabrication d’un nouveau lanceur : la première mise à feu de ses moteurs. Latitude (ex-Venture Orbital Systems), l’une principales sociétés françaises à se lancer dans la fabrication d’un micro-lanceur, a réalisé avec succès le premier test de son moteur-fusée le 4 janvier. «Nous avons franchi un jalon technique extrêmement important. Le moteur est la pièce qui va subir le plus d’efforts et qui assure l’essentiel de la performance du lanceur. Quand on a réussi à le faire fonctionner et qu’il tient les performances, vous avez fait une grande partie du boulot», se réjouit Stanislas Maximin, son PDG et cofondateur. La société, positionnée sur le lancement des charges de 50 à 150 kilos environ en orbite basse (entre 500 et 700 kilos d’altitude) a accompli un pas important en vue de réaliser le premier vol de sa fusée Zephyr en 2024.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]