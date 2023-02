Le monde tourne toujours au charbon

A l'heure où la transition écologique devient de plus en plus urgente, la consommation mondiale de charbon a augmenté de 1,2 % en 2022, dépassant le niveau record de 8 milliards de tonnes brûlées. Une hausse notamment liée à la guerre en Ukraine, qui a fait flamber les prix du gaz. Contraints de diversifier leurs approvisionnements, de nombreux pays européens ont opté pour une réouverture ou un recours accru à leurs centrales au charbon. Face aux maintenances et aux problèmes de corrosion qui ont affecté l'efficacité de son parc nucléaire, la France a par exemple décidé de redémarrer la centrale Saint-Avold (Moselle), pourtant fermée en mars 2022.

