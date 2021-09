Le monde a produit 12 milliards de doses de vaccins anti-Covid en 2021, et c'est un exploit

En neuf petits mois, la production mondiale de vaccins anti-Covid est passée de 0 à 7,5 milliards de doses. Elle devrait dépasser la barre des 12 milliards de doses à la fin de l’année et même doubler au terme des six mois suivants pour atteindre 24 milliards en juin 2022. C’est ce qui ressort d’une étude d’Airfinity, un cabinet d’analyse économique basé au Royaume-Uni, mandaté par l’IFPMA, la fédération internationale des producteurs pharmaceutiques. Ces chiffres sont phénoménaux. Pour en prendre la mesure, Thomas Cueni, le directeur général d’Airfinity, a précisé lors d'une conférence de presse le 7 septembre "qu’avant-Covid, les capacités mondiales de production de l’ensemble des vaccins, dont ceux de la grippe saisonnière, étaient estimées entre 3 et 5 milliards de doses par an". D’un point de vue industriel, l’effort mondial de production de vaccins dans ce contexte de pandémie est colossal.