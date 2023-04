«Le moment est opportun pour l’hydrogène par craquage d’ammoniac», souligne Philippe Merino, vice-président ingénierie et construction d’Air Liquide

L'Usine Nouvelle - Qu’est-ce qui est novateur dans cette technologie de craquage d’ammoniac et comment fonctionne-t-elle?

Philippe Merino - Aujourd’hui, personne ne fait encore de craquage d’ammoniac à l’échelle industrielle. Nous avons développé cette technologie en nous inspirant de notre connaissance de l’hydrogène depuis 60 ans et en nous appuyant sur notre expertise dans les procédés de craquage de gaz naturel, procédés que l’on va ici adapter pour l’ammoniac.

Le procédé consiste à faire passer de l’ammoniac dans des tubes remplis de catalyseurs à base de métaux, à haute température, entre 600 et 800 degrés, pour effectuer une synthèse inverse de l’ammoniac qui est constitué d’azote et d’hydrogène. Le craquage catalytique permet de séparer les deux molécules sous forme d’un flux gazeux qui est ensuite refroidi. La dernière étape consiste à séparer les différents gaz pour, d’un côté, récupérer de l’hydrogène pur et, de l’autre, un flux composé principalement d’azote et d’un peu d’ammoniac résiduel.

