Le MIT veut récupérer les milliards de litres d'eau perdus dans le refroidissement des centrales et usines

© Unplash/Mick Truyts La technologie développée par le MIT permettrait de réduire de 20 % la consommation de l'eau des usines et centrales.

Les énormes nuages blancs des centrales nucléaires n’ont rien de polluant puisqu’il s’agit de vapeur d’eau. Pourtant, les recycler serait nettement avantageux selon le MIT (Massachusetts Insitute of Technology) qui a imaginé un système permettant de récupérer en grande quantité la vapeur des centrales nucléaires ou des usines.

39 % de l'eau américaine destinée au refroidissement

La récupération des vapeurs d’eau des usines permettrait de réduire la très lourde consommation de l’appareil productif américain. Selon le MIT, 39 % de l’eau pompée des rivières, des lacs et des réservoirs est affectée aux besoins de refroidissement des centrales électriques utilisant des énergies fossiles ou nucléaires. Cette consommation représente des centaines de milliards de litres et pourrait être réduite significativement. Une solution intéressante à l’heure où la rivière Colorado n’atteint même plus son embouchure au Mexique, en raison de sa surexploitation.

