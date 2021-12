Le metaverse donne un coup d'accélérateur au marché de la réalité virtuelle grand public

© Julien Bergounhoux Meta rafle la mise avec son casque de réalité virtuelle Quest 2.

Le marché de réalité virtuelle dans le grand public, qui tendait à stagner ces trois dernières années, est promis à un réveil foudroyant. En 2021, il devrait atteindre 6,4 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros), matériels et logiciels confondus, selon une analyse du cabinet Omdia, puis 16 milliards de dollars (14 milliards d’euros) à l’horizon 2026. Une envolée qu’Omdia attribue à la vague de metaverse, annoncée comme une grande révolution dans nos interactions numériques avec la promesse d’effacer les frontières entre les mondes réel et virtuel.

Les constructeurs de casques de réalité virtuelle, sur lesquels reposent ces usages immersifs, peuvent se frotter les mains. Selon Omdia, les ventes devraient atteindre 12,5 millions d’unités en 2021, portant le parc installé dans le monde à 26 millions d’appareils à la fin de 2021, contre 19 millions un an plus tôt. Et ce parc va continuer à s’étendre pour atteindre 70 millions d’unités à la fin de 2026.

Facebook, grand gagnant

