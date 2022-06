Le menuisier industriel Sothogam rapproche ses filiales Sargam et Sothoferm, à Mauzé-Thouarsais

Le groupe Sothogam va engager une enveloppe financière de 14 millions d’euros pour développer l’activité de sa filiale Sargam, spécialiste du bois et de la fabrication de menuiseries bois. Cet investissement débouchera sur la construction d’un nouveau bâtiment industriel de 8 000 m², érigé à Mauzé-Thouarsais (Deux-Sèvres) sur le site de Sothoferm (menuiseries et fermetures), autre filiale de Sothogam, et le renouvellement d’une partie du parc de machines.

