«Le Medef n’est pas assez tourné vers les commissaires européens alors qu’il voit tous les jours des ministres français», estime Geoffroy Roux de Bézieux

«L’Europe est devenue une machine à normes. L’essentiel de la régulation vient désormais de l’Europe et c’est en train de broyer la compétitivité des PME», s’alarme le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux qui cèdera sa place le 17 juillet prochain après une courte période de passation de pouvoir. Lors de sa dernière conférence de presse, le 20 juin, il a résumé les défis qui attendent son successeur élu le 6 juillet prochain. Son principal challenge sera de rapprocher l'organisation de la Commission et du Parlement européen pour travailler un lobbying plus amont compte tenu du poids de Bruxelles dans les obligations qui pleuvent sur les entreprises.

29 directives et 58 règlements en 5 ans

[...]