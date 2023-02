« Le mass balance est une opportunité d’accélérer la transition écologique » selon Jean-Yves Daclin (Plastics Europe)

InfoChimie magazine : Pourquoi faut-il encourager les approches mass balance dans le recyclage chimique des plastiques ?

Jean-Yves Daclin : Le principe du mass balance existe depuis longtemps dans le commerce équitable, par exemple celui du cacao ou des bananes commercialisés selon le label Fairtrade. Ce même principe est utilisé pour l’électricité verte. Cela permet de mélanger des flux d’origines différentes tout en tirant le développement de solutions plus durables grâce à un système incitatif. C’est exactement le même principe dans le domaine des plastiques. Cela consiste, par exemple, à utiliser de l’huile de pyrolyse issue d’un recyclage chimique de plastiques dans des vapocraqueurs existants. Mais comme on ne peut pas arrêter ces installations juste pour traiter cette charge séparément, et parce que les volumes sont - de toutes façons - limités, on va mélanger cette huile recyclée au naphta d’origine fossile. Ensuite, on alloue un contenu recyclé à certains produits aval.

Quel est le rôle des systèmes de crédits qui ont été mis en place ?

J.-Y. D. : Étant donné que l’on introduit actuellement quelques pourcents d’huile de pyrolyse dans les vapocraqueurs, les produits vendus ne contiennent en moyenne pas plus que quelques pourcents de recyclé. Cela n’aurait pas d’intérêt commercial pour les clients d’afficher ce contenu, alors qu’il y a un surcoût à l’utilisation du feedstock recyclé.

Le système de crédits permet d’affecter la quantité recyclée à certains produits qui pourront être déclarés par exemple à 30, 50 voire 100 % recyclés. Dans ce cas, on va calculer la quantité de matière recyclée qui entre et qui sort du vapocraqueur en y appliquant un facteur de conversion. De l’ordre de 70 %, celui-ci correspond à la part de matière première utilisée en excluant les fins énergétiques et la production de carburants. Pour cela, l’usine et tout le système de gestion vont faire l’objet d’un audit et d’une certification (ISCC+, RedCert,…), notamment pour vérifier ce facteur de conversion. L’objectif est de garantir une correspondance parfaite entre la matière première recyclée introduite et le produit vendu comme tel. Ce système est là pour « tirer » le recyclage chimique. C’est une façon de permettre aux clients pionniers voulant accélérer l’économie circulaire d’en financer le surcoût.

Pourquoi ne pas privilégier les autres types de recyclage mécanique ou retour au monomère ?

