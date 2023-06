Le marquage jet d’encre passe la cinquième

Disposer d’une information détaillée et individualisée sur un produit, qu’il s’agisse de son poids, de sa date limite de consommation (DLC), de son numéro de lot, voire du prix ou du recyclage de l’emballage : c’est tout l’intérêt d’un QR code. Si le potentiel, énorme, de ce type de fonctionnalité, accessible au moyen d’un scanner de caisse au supermarché, afin de bloquer un produit défectueux comme le propose GS1 avec son Digital Link, ou via un smartphone, reste encore largement sous-exploité, la technologie Super Piezo Inkjet (SPI) développée par Markem-Imaje pourrait servir de levier pour la développer à plus grande échelle. « Notre procédé est issu du jet d’encre dévié, sauf qu’il permet de travailler de façon beaucoup plus rapide tout en garantissant des taux de lecture élevés grâce à sa résolution et sa qualité d’impression », résume Sabri Mourad, directeur de la division jet d’encre continu/SPI chez Markem-Imaje et président de Markem-Imaje Industries. De compléter : « En outre, nous pouvons imprimer sur des surfaces courbes, ce que le jet d’encre continu ne sait pas encore faire à hautes cadences, alors que le laser pose encore des problèmes pour des raisons liées à la stabilité de la focale. »

