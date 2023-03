Le marché mondial du gaz naturel liquéfié tente les investisseurs

Perenco au Gabon, TotalEnergies au Mozambique, Qilak en Alaska, Cheniere en Louisiane… Dans les colonnes de la presse spécialisée, les annonces de grands projets d’infrastructures de liquéfaction de gaz s’enchaînent. Il faut dire que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette forme de gaz naturel, dit liquéfié et donc désigné par l’acronyme GNL, est à la mode. Maintenu à des inférieures à -162°C, ce gaz fossile prend 600 fois moins de place qu’à température et pression ambiante. Il peut donc être transporté par des bateaux méthaniers, et vendu de manière flexible au plus offrant.

A la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Europe a très vite vu dans le GNL le moyen de s’approvisionner en gaz américain ou qatari pour se sevrer de celui de son voisin russe, transporté par pipeline et qui représentait la moitié de ses approvisionnements de gaz début 2021. Ce nouveau dynamisme du marché donne l’occasion aux champions du GNL de pousser leurs projets en cours. Au point qu’un récent rapport du cabinet Roland Berger estime que les investissements dans le GNL devraient approcher les 40 milliards de dollars par an jusqu’en 2028.

Amérique du Nord et Qatar en tête des investissements

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]