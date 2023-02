Le marché français des biens high tech de maison s'est contracté en 2022

Le marché français des biens high tech de maison bascule dans la morosité. Selon le bilan du cabinet GfK, présenté le 31 janvier, il s’affiche en recul de 5% en 2022, à un total de 29,7 milliards d’euros par rapport à 2021. La baisse du volume de ventes atteint 7%. Une dégradation plus marquée que le repli de 3,5% du marché observé au sein des cinq plus gros pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Espagne) à 104,5 milliards d’euros.

La pandémie du Covid a boosté les équipements domestiques pour le télétravail, les cours à distance, le divertissement, la cuisine, l’hygiène et le bien-être. Cela s’est traduit par une croissance du marché de 4,4% en 2020, puis de 3,9% en 2021. Cette période d’effervescence semble laisser place à une ère d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, poussant les consommateurs à freiner leurs achats.

Les équipements télécoms, seul segment en progression

