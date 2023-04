Le marché des smartphones reconditionnés résiste à la crise

L’appétit envers les smartphones reconditionnés résiste au marasme qui touche la high-tech. Alors que les ventes mondiales de smartphones neufs ont plongé de 12% en 2022 à 1,22 milliard d’unités, celles des modèles reconditionnés ont bondi de 5% à environ 170 millions d’unités, pour représenter 14% des ventes totales de smartphones l’année dernière, selon le cabinet Counterpoint. Ce résultat marque toutefois une décélération de ce marché, après le bond de 14% en 2021. «La croissance aurait été plus importante sans la baisse de 17% des ventes de smartphones reconditionnés en Chine, note Glen Cardoza, analyste chez Counterpoint. Il s'agit de la plus forte baisse du marché secondaire chinois depuis des années. Une résurgence de Covid-19 et l'introduction de politiques Zéro Covid ont été les principaux facteurs affectant les entreprises et la demande dans le pays.»

Un marché dominé par Samsung et Apple

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]