Le marché des puces vole de record en record

© Samsung Les semi-conducteurs sont à la fête avec un marché en progression de 25% en 2021.

Jamais le contexte n’a été aussi favorable pour l’industrie des puces électroniques. Porté par une demande exceptionnelle sur fond de pénurie et de hausse des prix, le marché mondial a bondi de 25% en 2021 à 614 milliards de dollars (542 milliards d'euros), pulvérisant le record de 504 milliards de dollars (445 milliards d'euros) de 2018, selon le cabinet IC Insights. C’est la première fois que ce marché franchit la barre des 600 milliards de dollars.

La plus grande partie de la croissance provient de l’augmentation des volumes, le reste de l’inflation des prix. Plus de 1,2 milliard de puces électroniques ont été écoulées en 2021, soit 205 millions de plus qu’en 2020. Sur ce volume total, 393 millions sont des circuits intégrés, en augmentation de 22%, et 808 millions sont des composants optoélectroniques, circuits discrets, capteurs et actionneurs, en progression de 22%. « Ce sont là des gains incroyables, les plus impressionnants jamais enregistrés au cours des dix dernières années », commente Bill McClean, le PDG d’IC Insights.

AMD sourit, Intel pleure

