La guerre en Ukraine a fait s'envoler le cours du tournesol. Le pays est le premier exportateur mondial de cet oléagineux et représente 50% du commerce mondial du produit. Face à cette situation, les industriels de l'agroalimentaire et des biocarburants n'hésitent pas à modifier leurs recettes et à se tourner vers d'autres huiles.

Résultat : tous les marchés des oléagineux font face à une hausse vertigineuse de leurs cours. A titre d'exemple, l'huile de soja a enregistré une hausse 16,5% depuis le début du mois d'avril sur le marché américain. Le colza dépasse les 1 000 euros la tonne, un record historique. « Sur nos marchés, toutes les huiles sont interchangeables ou presque. Il est donc normal d'observer une hausse généralisée des cours », observe Antoine de Gasquet, président de Baillon-Intercor, une société de courtage spécialisée dans les corps gras.

Pas de marge de manoeuvre

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]