Le marché des écrans MicroLED promis au décollage en 2025

En développement depuis plus de 10 ans, les écrans MicroLED se préparent à prendre leur envol. Selon le cabinet Omdia, le marché devrait décoller en 2025 pour atteindre 51,7 millions d’unités en 2030. Deux applications à très petits écrans tireraient ce développement : les dispositifs de réalité virtuelle et augmentée, et les montres connectées. Elles absorberaient respectivement 53,5 % et 41,6 % des écrans MicroLED livrés en 2030.

