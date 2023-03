Le marché des capteurs d’image Cmos subit son premier trou d’air en dix ans

C’est la douche froide dans l’industrie des capteurs d’image Cmos. Attendu en croissance de 7% en 2022, le marché de ces composants, qui forment les "yeux" électroniques des mobiles, PC portables, tablettes, appareils photo et autres caméras, a fini 2023 en baisse de 7%, à 19 milliards de dollars selon le cabinet Counterpoint. C’est la première fois en dix ans que ce marché subit un retournement.

Alicia Gong, analyste chez Counterpoint, explique cette contre-performance par une demande plus faible que prévu dans les téléphones mobiles, les PC, les tablettes et les caméras de vidéosurveillance. Mais les smartphones restent les principaux responsables de ce recul. Et pour cause: ils représentent de loin le plus gros débouché des capteurs d’images Cmos avec près de 70% du marché. Or, les ventes de smartphones ont plongé en volume de 12% en 2022. A cela, s’ajoute le tassement de l’effort d’amélioration des caméras de smartphones, avec une diminution du nombre de capteurs d’image par smartphone à une moyenne de 3,5.

Progression du secteur automobile

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]