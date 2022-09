Le marché des capteurs d’image Cmos subit son premier coup de mou en 13 ans

Mauvaise nouvelle pour Sony, Samsung Electronics et OmniVision Technologies, les trois plus grands fournisseurs mondiaux de capteurs d’image Cmos. Selon le cabinet IC Insights, le marché de ces composants, qui forment les yeux électroniques d’un large éventail d’équipements numériques, devrait baisser de 7 % en 2022 à 18,6 milliards de dollars. En volume, le déclin s'annonce plus important: -11 % à 6,1 milliards d’unités. C’est la première fois en 13 ans que ce marché enregistre un recul.

[...]