Le marché automobile tricolore en grande forme au mois d'août 2023

Avec de tels résultats, le secteur automobile français peut aborder sereinement la rentrée. Au mois d’août, les immatriculations de voitures neuves dans l’Hexagone ont réalisé une belle progression de 24,28% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi 1er par la Plateforme automobile (PFA). Cette dernière dénombre 113 599 ventes, contre 91 403 un an plus tôt. Cette belle performance s’explique notamment par celles des groupes Stellantis et Renault, qui ont respectivement écoulé 33 156 et 27 214 unités, soit +8,03% et +37,24% sur un an.

