Le marché automobile français toujours au plus bas en novembre

On pourrait croire à une bonne nouvelle, mais il s'agit en réalité d'un trompe-l'œil. Depuis un an, l'évolution du nombre de voitures neuves particulières vendues en France oscille entre -15% et -30% mais elle s'établit en novembre à -3,2%. Un résultat qui ne signifie pas hélas que le marché automobile s'affranchit peu à peu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs... Mais qui s'explique par le deuxième confinement dans lequel était plongée la France au cours du mois de novembre 2020.