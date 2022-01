Le marché automobile français privé de reprise en 2021

© Hyundai Au cours de l'année 2021, les ventes du groupe Hyundai ont progressé de 21,5%.

Depuis plusieurs mois, la question était sur toutes les lèvres des spécialistes du secteur de l'automobile : les ventes de l'année 2021 seront-elles encore plus mauvaises que celles de 2020 ? L'affront a été évité de justesse, indiquent les chiffres publiés par la Plateforme automobile (PFA) samedi 1er janvier. Au cours de l'année 2021, 1 659 008 voitures neuves particulières ont été écoulées, ce qui représente une hausse plus que modeste (+0,5%) par rapport à 2020 et une dégringolade par rapport à 2019 (-25,1%). Décembre 2021 a encore quelque peu dégradé la situation, puisque le nombre d'immatriculations a chuté de 15,1% comparé au mois de décembre précédent.

Si 2020 avait été marquée par les confinements successifs, plus ou moins stricts, décrétés pour freiner la pandémie de Covid-19, 2021 n'aura pas non plus été tendre avec l'industrie. La pénurie de semi-conducteurs a durement frappé les constructeurs, obligeant la plupart d'entre eux à fermer des usines pendant plusieurs mois, avec un impact direct sur la cadence de production et les délais de livraison. Pour Stellantis et Renault par exemple, les deux leaders nationaux, la perte estimée pour l'année représente environ 20% des volumes habituels.

Ruée sur les Jeep

