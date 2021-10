Le marché automobile français poursuit sa dégringolade en septembre 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DS Automobiles DS est la seule marque française du groupe Stellantis à voir ses ventes progresser en septembre 2021.

Les uns après les autres, les constructeurs automobiles se voient contraints de ralentir la production de leurs usines ou de les fermer complètement, englués dans les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la pénurie de semi-conducteurs. Cette crise historique affecte durablement les ventes, comme le confirment les chiffres publiés vendredi 1er octobre par la Plateforme automobile (PFA). En septembre, 133 835 voitures neuves particulières ont été vendues en France, ce qui représente une chute de 20,5% par rapport à l'année précédente, et de 22,8% par rapport à septembre 2019.

Il s'agit du quatrième mois consécutif de baisse pour le marché automobile français. Alors que les immatriculations avaient progressé de 28,9% entre janvier et juin par rapport au premier semestre 2020, lorsque l'économie était paralysée par le premier confinement, le second semestre 2021 s'annonce nettement plus sombre. Sur les neuf premiers mois, la hausse annuelle a déjà bien fondu, pour s'établir désormais à 8%.

Les constructeurs français à la peine

