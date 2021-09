Le marché automobile français en chute de 15% au mois d'août

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Volkswagen group Volkswagen voit ses ventes augmenter de 2,6 % en août 2021 par rapport à août 2020.

Stellantis, Toyota, Volkswagen... De nombreux constructeurs automobiles peinent à se fournir en semi-conducteurs en raison d'une pénurie mondiale et doivent ainsi ralentir leur production, ce qui entraîne d'importants retards de livraison. Une crise qui se rajoute à celle du Covid-19, et dont l'impact se ressent nécessairement sur le total des ventes. En témoignent les chiffres publiés mercredi 1er septembre par la Plateforme automobile (PFA): seulement 88 066 voitures particulières neuves se sont écoulées en France en août 2021. Cela représente 15% de moins que lors du mois d'août 2020, et une chute de 32% par rapport à 2019.

La situation semble légèrement plus positive si on prend en compte les huit premiers mois de l'année 2021. Au total, 1 126 544 nouvelles immatriculations ont été recensées, contre un peu moins d'un million, de janvier à août 2020. Mais cette période avait été marquée par le premier confinement instauré pour tenter de freiner l'épidémie, ce qui avait bien sûr fait dégringoler le nombre de ventes. Ainsi, par rapport aux huit premiers mois de l'année 2019, on constate une baisse de 23%.

[...]