Le marché automobile français accentue son rebond en novembre

C'est presque Noël avant l'heure pour le marché automobile français. Minée par d'importantes crises successives (Covid-19, pénurie de semi-conducteurs, guerre en Ukraine), la filière commence tout juste à retrouver des couleurs. En attestent les chiffres publiés jeudi 1er décembre par la Plateforme automobile (PFA): 133 961 voitures neuves particulières ont été écoulées en France en novembre, ce qui représente une augmentation de 9,8% sur un an. Une bonne nouvelle qui reste néanmoins à relativiser, car en prenant en compte les onze premiers mois de l'année 2022, on dénote encore une contraction des ventes de 8,7%.

La moyenne reflète d'ailleurs assez mal les fortes disparités qui séparent les différents constructeurs. Certains d'entre eux continuent en effet leur dégringolade, à l'image des japonais Suzuki et Mitsubishi et du britannique Jaguar Land Rover, qui ont respectivement enregistré une baisse annuelle de 47,1% (887 immatriculations), de 23% (248) et de 17,3% (426). Le groupe Daimler est également en difficulté, avec seulement 4 218 véhicules vendus (-7,6%).

Peugeot dans la moyenne

