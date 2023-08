Le marché automobile français a frôlé les 20% de croissance en juillet 2023

En baisse depuis quatorze mois consécutifs en juillet 2022, les résultats du marché automobile français avaient de quoi désespérer les constructeurs. Un an plus tard, les chiffres se rapprochent peu à peu de ceux d’avant-crise. Selon la Plateforme automobile, il s’est vendu en juillet 2023 128 947 véhicules particuliers, soit une hausse de 19,9% par rapport à la même période un an plus tôt. En juillet 2019, alors que le marché automobile français n’était pourtant pas au mieux de sa forme, 172 228 voitures avaient été livrées.

[...]