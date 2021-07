Le marché automobile européen toujours loin des niveaux d'avant-crise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hyundai Peu à peu, le groupe Hyundai rattrape Renault en termes de parts de marché à l'échelle européenne.

Déjà inquiets face au plan climat européen, qui prévoit notamment de mettre fin aux moteurs thermiques dès 2035, les acteurs du secteur automobile ne seront sans doute pas rassurés par les chiffres qui viennent d'être publiés par l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) vendredi 16 juillet. Au total, 6 486 351 voitures neuves se sont écoulées au cours des six premiers mois de l'année 2021 dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les États-membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse).

Sans surprise, c'est bien mieux (+27,1%) que lors des six premiers mois de l'année 2020, une période marquée par de nombreux confinements stricts, mais toujours bien en deçà (-23%) des performances enregistrées de janvier à juin 2019. Au cours du seul mois de juin 2021, 1 282 503 nouvelles immatriculations ont été enregistrées, soit 13% de plus que lors du mois de juin 2020.

Mais tous les pays ne progressent pas à la même vitesse. L'Italie et l'Espagne sont dans la moyenne (+12,6% et + 17%), l'Allemagne est en bonne position (+24,5 =%) et l'Irlande explose les compteurs (+ 174,8%). Seuls quatre pays font moins bien que l'an dernier, parmi lesquels la France, avec une baisse de 14,7%.

