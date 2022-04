Pas de printemps pour le marché automobile européen. Entre les pénuries de composants et les phénomènes d'inflation spectaculaires, la guerre en Ukraine a engendré un nouveau séisme au sein de la filière, qui ne s'était toujours pas remise des conséquences désastreuses de l'épidémie de Covid-19. Selon les chiffres publiés mercredi 20 avril par l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), seules 1 127 077 voitures neuves particulières ont été vendues en mars au sein de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse), ce qui représente une baisse annuelle de 18,8% et un neuvième mois consécutif dans le rouge. Sur les trois premiers mois de l'année, la tendance n'est ainsi pas des plus réjouissantes : 2 753 256 immatriculations ont été enregistrées, soit 10,6% de moins qu'au premier trimestre 2021.

