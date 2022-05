Le marché automobile européen continue son déclin en avril

Pour le marché automobile européen, les mois passent et se ressemblent : les ventes sont toujours au plus bas. Après le Covid-19 et la pénurie mondiale de composants électroniques, c'est la guerre en Ukraine qui perturbe les chaînes d'approvisionnement, entraîne des retards et affecte le pouvoir d'achat des citoyens. Au total, 830 447 voitures neuves particulières ont été immatriculées en avril au sein de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse).

Comme le rapporte l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), ces résultats constituent une baisse annuelle de 20,2%. Sur les quatre premiers mois de l'année, elle s'établit à 13%. Parmi les 30 pays étudiés, seuls cinq réussissent à redresser la barre (en Islande, la hausse atteint 79,6%), mais aucun d'entre eux n'a écoulé plus de 25 000 véhicules. Au sein des quatre principaux marchés, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, les ventes s'écroulent respectivement de 21,5%, 15,8%, 22,6% et 33%. Seule la Lituanie parvient à faire pire, avec une chute de 34,9% sur un an.

Fin de partie pour Lada

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]