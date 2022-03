« Le manque d’attractivité naturelle de notre filière est un handicap pour attirer de jeunes talents dans nos métiers », regrette Christophe Moulin, président du Secimep

Emballages Magazine : Vous allez profiter du prochain Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA), à Rennes, le 9 mars prochain, pour organiser une conférence sur l’emploi dans les métiers de la machine d’emballage et du conditionnement. On sait que le problème est prégnant et même chronique dans votre secteur, est-ce une façon de tirer la sonnette d’alarme ?

Christophe Moulin : Il s’agit en effet d’un sujet récurrent. Depuis que je suis président du Secimep, la question du recrutement revient systématiquement. Nous en parlons à chaque réunion même si ce n’est pas à l’ordre du jour et que nous préférerions évoquer l’actualité réglementaire ou les tendances environnementales et leurs conséquences sur l'emballage. Nous sommes inquiets. Je le suis d’autant plus que je suis père de famille, avec des enfants qui sont sur le marché du travail, et que de la question du recrutement dépendra la pérennité de nos entreprises.

[...]