«Le maître-mot de notre stratégie dans les semi-conducteurs, c’est la résilience», affirme le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure

L’Usine Nouvelle. - Soitec a inauguré une usine de plaquettes de carbure de silicium [le 28 septembre, ndlr]. Pourquoi est-ce important pour la souveraineté de la France ?

Roland Lescure. - D'abord parce que les semi-conducteurs et l'électronique en général sont essentiels. On en aura énormément besoin à l'avenir pour des industries que l'on souhaite nous-mêmes relocaliser ou localiser en France. Si je prends l’exemple de la filière de voitures électriques : on souhaite la maîtriser de A à Z, et une bonne partie du A à Z, c'est de l'électronique. Elle représentera au moins 30% de la valeur ajoutée des véhicules de demain. Donc on souhaite maîtriser cette valeur ajoutée pour assurer notre souveraineté. La nouvelle usine de Soitec montre notre capacité à le faire. C'est un bon exemple de ce qu'on devrait faire sur un certain nombre de filières industrielles en France et en Europe.

