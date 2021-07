Le made in France, futur moteur de l'avion électrique de VoltAero

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © VoltAero Le patron de VoltAero, Jean Botti, en est convaincu: l'aviation commerciale régionale décarbonée a une place à se faire. Et la France peut y mettre son grain de sel.

C’est de loin le projet d’avion électrique le plus avancé en France. Preuve éclatante de son avance parmi ses concurrents hexagonaux, le Cassio 1 a effectué un tour de France du 5 au 11 juillet, de Lorient à Rochefort via une dizaine d’escales. Soit un total de 2600 kilomètres parcourus. Derrière ce petit avion hybride électrique, la start-up française VoltAero de 23 salariés, basée à Médis (Charente-Maritime) et créée en 2017. Lancé en avance de phase, le projet de cette entreprise prend corps.

"Avec ce tour de France, on veut faire prendre conscience que l’aviation verte made in France peut concurrencer les Américains et les Chinois, en particulier auprès des institutionnels, lance Jean Botti, PDG de VoltAero et ex-patron de l’innovation d’Airbus. Dans le segment de l’aviation générale, on est en mesure de reconquérir le marché avec les nouvelles technologies et de désenclaver certaines régions en proposant des vols point à point." Les Cassio afficheront une autonomie de 3h30, une vitesse de 360 km/h et une distance d’atterrissage et de décollage de 600 mètres.

