Le Loria et l'éditeur de logiciels Wallix s'associent pour accélérer la lutte contre les malwares

© Michael Geiger Le Loria est capable d'identifier des millions de malwares.

Censé ouvrir ses portes mi-février, le Campus Cyber prévoit d'accroître les synergies entre les différents acteurs de la cybersécurité à la française. Une tendance à la collaboration en passe de se généraliser, comme le prouve également le partenariat annoncé début décembre entre le Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (Loria) et l'éditeur de logiciels de sécurité informatique Wallix.

Créé en 1997, le Loria est une unité commune au CNRS, à l'Université de Lorraine et à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), spécialisée notamment dans la cybersécurité. Les 450 personnes qui y travaillent disposent d'une collection de quelque 30 millions de malwares, ce qui leur permet de reconnaître facilement la « morphologie » d'un nouveau logiciel malveillant. Grâce à leurs solutions basées sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ses chercheurs construisent des outils permettant de lutter contre les virus informatiques.

Neutraliser les variants

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]