Le Livre blanc de l’aluminium, édition 2023, est publié

Conçu par l’ADAL, ce Livre blanc (édition 2023) vise à éclairer les principaux intérêts et les grands enjeux des traitements de surface de l’aluminium. Destiné à tous les utilisateurs et prescripteurs de l’aluminium dans la construc­tion : architectes, bureaux d’études, maîtres d’oeuvre, concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries aluminium... il s’inscrit donc parfaitement dans les engagements de l’ADAL en faveur de la qualité.