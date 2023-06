Le leader mondial de solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité, Seqens, investit dans ses sites d’Île-de-France

Le groupe Seqens, un leader mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité va investir 10 millions d’euros dans ses trois sites d’Ile-de-France - à Porcheville et Limay (Yvelines) ainsi qu’à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) - afin de relocaliser sur le sol français la production de molécules stratégiques et compléter sa gamme de principe actifs. Les produits concernés sont des principes actifs essentiels pour l’anesthésie-réanimation : le propofol, le cisatracurium, le midazolam et le rocuronium.

