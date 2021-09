Le laboratoire d’analyses industrielles Filab investit dans son outil industriel à Dijon

Filab, laboratoire d’analyses chimiques et matériaux, a déjà réalisé un investissement de 1,5 million d'euros en 2021... Et va engager une nouvelle dépense de la même ampleur pour acquérir de nouveaux équipements et poursuivre son développement à Dijon (Côte-d'Or). "Nous faisons le choix d’investir environ 1,5 million d’euros par an pour accroître notre croissance", rappelle Jérôme Goux, président de Filab, qui a racheté l’entreprise en 2019 avec deux collaborateurs et l’appui du fond d’investissement privé français UI Investissement.