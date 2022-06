Le laboratoire Brothier renforce son usine de compresses à base d’algues à Fontevraud-L’Abbaye

Le laboratoire Brothier engage une nouvelle phase d’investissements à Fontevraud-L’Abbaye (Maine-et-Loire), son unique site de production spécialisé dans la fabrication de produits destinés à l’hémostase et à la cicatrisation à base de biopolymères marins issus des algues. C’est un programme de 10 millions d’euros devant s’achever en 2025. L’usine est présentée comme le plus grand site européen de transformation d’alginate de calcium, une matière issue d’algues brunes spécifiques que Brothier transforme en compresses techniques destinées à l’hémostase ou la cicatrisation, notamment pour la chirurgie. Ses marques emblématiques sont Coalgan, vendu en pharmacie pour les saignements de nez et des petites blessures, et Algostéril, à visée chirurgicale.

