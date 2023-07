Le laboratoire Aguettant accélère dans les médicaments injectables en Auvergne-Rhône-Alpes

Le laboratoire lyonnais Aguettant investit 31,1 millions d'euros supplémentaires dans ses usines de Lyon (Rhône) et dans celle de Champagne (Ardèche), où Emmanuel Macron s'était rendu il y a trois semaines pour promouvoir le volet relocalisation de médicaments du plan France 2030 et la lutte contre les pénuries. Les investissements visent à renforcer les capacités de trois médicaments en anesthésie-réanimation et en cardiologie, poursuit l'entreprise, qui ne souhaite pas donner plus de détails sur les molécules en question.

