Le label « Net Zero Plastic to Nature » pour un bouchon de Vinventions

Plateforme mondiale de projets d’action climatique et spécialiste de la compensation carbone, South Pole a créé le label « Net Zero Plastic to Nature ». Le bouchonnier Vinventions est l’une des premières entreprises au monde à le recevoir. Il s’applique à sa gamme Nomacorc Blue Line pour le marché du vin, qui contient 50% de matière plastique recyclée, obtenue par procédé chimique, selon une approche d’équilibre des masses. « L’ambition avec ce label est de s’assurer qu’aucun plastique ne s’ajoute au bilan mondial comme une conséquence directe de nos activités. Cela signifie que, pour chaque tonne de plastique utilisée dans les bouchons Blue Line, une quantité équivalente est définitivement retirée de l’environnement », explique Stéphane Vidal, directeur général Europe de Vinventions.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]