Le Kremlin reconnaît que la réalité économique a changé en Russie

La banque centrale russe a en outre mis en place des mécanismes de contrôle des capitaux en réaction aux mesures des pays occidentaux après l'invasion russe en Ukraine, visant à limiter la capacité de la Russie à mobiliser ses 640 milliards de dollars de réserves d'or et de change et à exclure les grandes banques russes du système interbancaire international SWIFT.

Ces mesures ont fait chuter le rouble à des plus bas historiques.

"La réalité économique a considérablement changé", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse. "Ce sont des sanctions lourdes, elles sont problématiques mais la Russie a la capacité de compenser les dommages causés."

"La Russie s'était préparée depuis longtemps à de possibles sanctions, y compris aux plus sévères. Il y a des plans pour y répondre. Ils ont été préparés et seront mis en oeuvre au fur et à mesure que les difficultés apparaissent", a ajouté le porte-parole du Kremlin.

Dmitri Peskov a aussi déclaré que les sanctions prises contre Vladimir Poutine étaient futiles.

"Les sanctions contiennent des allégations absurdes sur certains avoirs", a-t-il affirmé. "Le président (Poutine) n'a pas d'autres avoirs que ceux qu'il a déclarés."

Il a ajouté que Vladimir Poutine travaillera ce jour sur les questions économiques à l'occasion des réunions avec notamment la présidente de la Banque centrale russe, le ministre des Finances et le président de la banque russe Sberbank.

Interrogé sur la gestion de la crise par la banque centrale, Dmitri Peskov a répondu: "Nous n'avons eu aucune raison de douter de l'efficacité et de la fiabilité de notre banque centrale. Il n'y a aucune raison d'en douter maintenant."

