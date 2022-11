LE JUMEAU, pour (se) dépasser

LE CITIZEN-DEVELOPER GAGNE DU TERRAIN

Selon le cabinet Gartner, « le nombre de citizens-developers actifs dans les grandes entreprises sera au moins quatre fois supérieur au nombre de développeurs professionnels » . En général spécialistes métiers, ces profils peuvent créer des applications propres à leurs besoins, notamment pour le suivi d’indicateurs de performance opérationnels, sans les pesanteurs d’un projet IT ou les incompréhensions avec un développeur non spécialiste. Avec ces petits outils, des KPI suivis vont pouvoir être exploités autrement plus finement, grâce à cet « œil métiers » à la fois expert et pragmatique.

L’outil magique ? Les plateformes de « low code-no code » ! Afin de rendre la pratique gagnante, les DSI des entreprises doivent être impliquées dans le choix de la plateforme et accompagner ce nouvel élan, en respectant les règles de conformité (RGPD, cybersécurité, charte graphique…). Des catalogues et des chartes d’utilisations des outils co-créées avec les métiers deviennent monnaie courante, afin d’ancrer cette transition numérique « multidimensionnelle » dans le temps.