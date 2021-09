Le Japonais Rohm noue un partenariat avec le constructeur Geely dans le carbure de silicium

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rohm Les dirigeants de Rohm et Geely ont signé un partenariat dans le carbure de silicium.

Le fournisseur japonais de puces Rohm veut faire de la Chine, le plus gros marché automobile au monde, le fer de lance de sa course dans les composants et modules électroniques de puissance en carbure de silicium. Après l'ouverture d'un laboratoire commun avec l’équipementier UAES, le groupe a annoncé mardi 7 septembre avoir conclu un partenariat stratégique sur le sujet avec le constructeur automobile Geely. Les deux entreprises vont collaborer au développement de solutions avancées d’électrification de voitures, en commençant par des onduleurs de traction à base de puces en carbure de silicium.

Les composants électroniques de puissance en carbure de silicium sont de plus en plus utilisés dans les véhicules électriques, mais aussi dans les équipements électriques d’infrastructures, d'environnement, d'énergie, les data-centers ou encore les usines. Par rapport à leurs équivalents traditionnels en silicium, ils offrent l’avantage de résister à des températures plus élevées, de fonctionner à des voltages plus élevés et de réduire les pertes d’énergie par commutation et conduction, et donc l’encombrement, le poids et le coût total de possession.

