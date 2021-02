Le japonais Koxia construit son usine de mémoires flash 3D la plus avancée, pilotée par l’IA

Le fabricant japonais de mémoires flash Kioxia a donné, le 25 février 2021, le coup d’envoi officiel de la construction de sa nouvelle usine Fab 7 sur son site industriel à Yokkaichi, au Japon. Elle sera sa septième et sa plus grande usine, l’une des plus avancée au monde, dédiée à la fabrication de mémoires flash 3D. La première phase devrait être mise en service au printemps 2022 pour la production de la nouvelle puce à 162 couches de stockage des données développée conjointement avec Western Digital. La construction sera réalisée en deux phases pour répondre de façon souple à l’augmentation continue de la demande sur le marché.