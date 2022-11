Le japonais Honda rapatrie des Etats-Unis dans le Loiret une production de tondeuses

Le japonais Honda vient de transférer une production de tondeuses au sein de son usine européenne à Ormes (Loiret). Elles étaient assemblées, jusqu'à présent, aux Etats-Unis. «Nos usines américaines vont se consacrer aux véhicules légers type quad. La production de tondeuses pour le marché nord-américain n'était plus assez rentable», explique Thierry Commeyras, directeur de Honda France manufacturing, qui fabrique déjà des débroussailleuses et des tondeuses à moteur thermique et électrique, ainsi que le robot Mimo.

[...]