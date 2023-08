Le Japon va rejeter les eaux contaminées de Fukushima dans l'océan dès la fin du mois

Douze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, le Japon va rejeter les eaux radioactives de la centrale dans l’océan dès la fin du mois, a rapporté lundi 7 août le journal japonais Asah Shimbun, citant des sources gouvernementales non identifiées. Le rejet des 1,33 million de tonnes d'eaux usées actuellement entreposées sur le site bientôt arrivé à saturation interviendra juste après le déplacement du Premier ministre japonais Fumio Kishida aux Etats-Unis pour expliquer au président américain Joe Biden et au président sud-coréen Yoon Suk Yeol les modalités de la procédure et les assurer qu'elle se fera sans danger, poursuit le quotidien. Aucune date spécifique n'a été communiquée, a précisé le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno lors d'un point presse. Selon le quotidien, les autorités veulent commencer le rejet des eaux usées avant la saison de la pêche qui commence en septembre.

Des eaux traitées et diluées avant d’être rejetées

L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui a examiné pendant près de deux ans le plan du gouvernement japonais, l’a approuvé le 4 juillet. «Sur la base de l’évaluation exhaustive qu’elle a menée, l’AIEA a conclu que la démarche et les activités de rejet de l’eau traitée par l’ALPS (Système avancé de traitement des liquides, NDLR) adoptées par le Japon satisfont aux normes de sûreté internationales pertinentes», a déclaré Rafael Mariano Grossi, le directeur général de l’institution internationale, dans son rapport. Quatre jours plus tard, le régulateur japonais du nucléaire a autorisé Tepco à relâcher dans l'océan les effluents de la centrale, dont il est l'exploitant.

Concrètement, avant de la rejeter, l’entreprise éliminera de l’eau les substances radioactives - à l’exception du carbone 14 et du tritium, un isotope de l’hydrogène qu’il est techniquement très difficile de faire disparaître - grâce à un système de pompage et de filtration, et la diluera. Peu radiotoxique, ce dernier est d’ailleurs rejeté au large des côtes françaises par certains sites nucléaires comme l’usine de retraitement de combustible usé d’Orano de La Hague (Manche) qui a également recours aux rejets en mer.

Avec Reuters (Reportage par Satoshi Sugiyama; version française Zhifan Liu)